“البلشي”: نقابة الصحفيين دائمًا مع النضال العربي ضد العدوّ الصهيونى

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن فعّالية دعم الشعب الفلسطيني التي نظّمتها النقابة اليوم، بحضور عدد من الصحفيين/ات الفلسطينين/ات من أبناء غزة، هو إحياء للنضال العربي ضد العدوّ الصهيوني، في ظل صمت دائم وخذلان عالمي، وإن الفعّاليات التي أعدّتها نقابة الصحفيين المصرية، هي امتداد لموقف النقابة ضد العدوان الصهيوني.

جاء ذلك خلال اليوم الاحتفالي والتضامني الذي نظّمته النقابة اليوم، بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. 51 عام على النصر وعام من العدوان الصهيوني على غزة".

وأضاف “البلشي” أن هذه الفعّالية هب تأكيد على موقف نقابة الصحفيين المصرية، تجاه ما يحدث في المنطقة العربية.

وبدأ اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة والضفة ولبنان.

وشارك في الاحتفال الكاتب الصحفي حمدين صباحي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي عمرو بدر عضو مجلس النقابة سابقًا، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ويشهد اليوم عدة فعّاليات لإحياء الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.