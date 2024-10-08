نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تناقش تداعيات العدوان على غزة في مائدة مستديرة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة بعنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل".

شارك في الندوة عدد من الكتّاب والخبراء، منهم عبد الله السناوي، مدحت الزاهد، د. رفعت سيد أحمد، د. محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأدار النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

تمحورت الندوة حول تطورات القضية الفلسطينية من حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، وتأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات حرب إقليمية.

جاءت هذه الفعالية ضمن اليوم التضامني الذي نظمته النقابة تحت شعار "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان"، احتفاءً بمرور 51 عامًا على نصر أكتوبر وذكرى عام على "طوفان الأقصى".

ويشهد اليوم عددًا من الفعاليات، بما فيها تكريم الصحافة الفلسطينية التي كانت هدفًا للاعتداءات، إلى جانب مؤتمر تضامني مع الصحافة والشعبين الفلسطيني واللبناني.

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