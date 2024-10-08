غدا .. اجتماع الحكومة الأسبوعى ومؤتمر لإعلان التسهيلات الضريبية وجذب الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة غدا الأربعاء ، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار.

ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.

وقال وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

