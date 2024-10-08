وزارة الخارجية تتابع مستجدات حادث مقتل المواطنين المصريين بالمكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - قام السيد السفير عمرو عبد الوارث - سفير جمهورية مصر العربية في المكسيك - بمهمة قنصلية إلى ولاية "تشياباس" المكسيكية في أعقاب الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين مصريين وإصابة اربعة آخرين، للاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، وكذلك للتنسيق مع السلطات المكسيكية بالنسبة لسير التحقيقات الرسمية في الواقعة وإجراءات شحن الجثامين.

وتضمنت الزيارة قيام السفير المصري بالاطمئنان على حالة مواطن قاصر أصيب إصابة بالغة جراء الحادث وتم نقله لأكبر مستشفى للأطفال بالمنطقة بعاصمة الولاية "توكسلا"، حيث التقى بالمسئولين عن علاجه بالمستشفى والسلطات المعنية للتأكد من توفيرهم لأفضل سبل العلاج والرعاية الطبية. كما التقى السفير المصري بالأسرة التي فقدت ابنتيها القاصرتين لتقديم التعازي ولمواساتهم، وتأكيده على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لشحن الجثامين إلى مصر فور انتهاء السلطات المكسيكية من إصدار كافة الشهادات والتصاريح اللازمة لشحن الجثامين.

ومن المقرر أن تتابع السفارة التحقيقات التي تقوم بها السلطات المكسيكية المعنية مع الناجين من الواقعة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.