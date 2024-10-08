نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى الإنترلوك والبلدورات بميناء سفاجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى محافظة الجيزة نحو تحقيق الاستفادة القصوي من مخلفات الهدم والتعاون مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات.

فقد بدأت أولي خطوات تنفيذ ذلك المشروع الواعد حيث وصلت عبر ميناء سفاجا الكسارات العملاقة التي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وانترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وارصفة المشاة بها.

وقد اكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في تصريحات له أن المشروع يأتي في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء استنادًا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.

وأشار النجار إنه عقب نجاح التجربة سيتم الاعلان للمواطنين عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلآ من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يعكس مظهرًا غير حضاريًا ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات ويقع بالعقوبات القانونية علي المخالفين ايضا.

لافتا إلى ان مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بدلًا من ان تشكل عبئا علي المحافظة ستكون مصدرًا هامًا لانتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.

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