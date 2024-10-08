نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي يتفقد عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

وشدد الرئيس السيسي، على أن الدولة المصرية ليست لها أجندة خافية، مضيفا: "نريد العيش بسلام على حدودنا.. عاوزين نعيش ونتعاون لأن تجربة التعاون والتنمية أفضل من الاقتتال".

وقال الرئيس السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية، للقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الجيش الثاني وقائد الجيش الثاني وقائد الفرقة السادسة:" بلغهم تقديرى واحترامي ليهم والمستوى اللى شوفت بيه الاصطفاف ربنا يحمينا من كل شر وسوء.. وطول ما القوات المسلحة مستعدة يقظة مدربة أمينة شريفة مفيش خوف أبدا من حاجة.. شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيبين وخلال الشهور القادمة نتمنى أن نتجاوز المحن والظروف الصعبة اللى بتمر بيها منطقتنا".