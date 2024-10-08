نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: أقدر شرف العسكرية المصرية الحريصة على الأمن والاستقرار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أقدر شرف العسكرية المصرية وأقدر مكانة وعقيدة العسكرية المصرية الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحقوق الدولة بعقل ورشد وتدبر".
وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: "كل همنا نحارب التخلف والجهل والفقر مش هنضيع قدراتنا في ممارسات قد لا تكون عائدة بالنفع".