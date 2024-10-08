نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي عن تفتيش الجيش الثاني: "القوات المسلحة أكبر من كده بكتير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تم استعراضه من إمكانيات الجيش الثاني الميداني جزء من تشكيلات الجيش الثاني والقوات المسلحة "أكبر من كده بكتير".

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة رغم قوتها إلا أنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا أو خارجيا".

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراع، وهي نفس عقيدة القوات المسلحة لأنها جزء من شعب مصر.