نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: أحداث 2011 و2013 كانت اختبارا حقيقيا للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للقوات المسلحة على الجاهزية التي دائما متواجدين فيها وعلى وطنيتهم العظيمة وعقيدتهم الشريفة المخلصة لوطنها.

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: "في 2011 و2013 كان فيه اختبار حقيقي للقوات المسلحة، بغض النظر إن اللي حصل في 2011 كان ترتيب أو سوء تقدير أو مؤامرة ولكن كان الهدف منها في الآخر إن جناحي الأمة الشرطة والجيش يسقطا وتسقط الدولة في اقتتال أهلي يستمر، ويأكل كل فرص التنمية حتى لو كانت متواضعة أو محددوة، واللي بقوله تسجيل وتقدير للدور اللي تم لحماية الأمن القومي في مصر وحماية الشعب المصري من تداعيات فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر أعقبها فترة صعبة أيضا وهي فترة مكافحة الإرهاب، واستمرت مصر 10 سنوات في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "أهنئ القوات المسلحة والشرطة والدولة، على الجهود في هذه المهمة الصعبة التي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها، وبشكر القوات المسلحة على الروح والدماء والمصابين".