نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: مصر لا تمتلك أجندة خفية تجاه أي دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مصر ليست لديها أيادي أو أجندة خفية تجاه أي دولة، متابعًا أنَّ «الحرب هي استثناء ولكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية: «على مدار الـ51 سنة الماضية كان هناك اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام وحماية حدودها وأرضها، ولذلك اليوم وبعد المدة الطويلة التي مرت يجب أن نتوقف أمام حالة الحرب في 1973».