نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: مصر تسعى لتحقيق 3 أهداف منذ أزمة غزة في 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى لتحقيق 3 أهداف منذ 7 أكتوبر 2023 متابعا: "إيقاف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة؛ لأن القطاع به أكثر من 2 مليون إنسان يعانون معاناة شديدة، وسقط أكثر من 40 ألف ثلثهم من النساء والأطفال، ويجب أن نتوقف عند هذه الأرقام".

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، أن مصر حريصة على أهدافها، وبعد انتهاء الحرب يجب إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لغلق مرحلة من الصراع والكراهية.