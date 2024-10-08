نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: إقامة دولة فلسطينية يفتح آفاقا حقيقية للسلام بالإقليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لها موقف ثابت لم يتغير وهو موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية، متابعا: "بنقول إن الشعب الفلسطيني من حقه يعيش في دولة مستقلة".

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية: "أستطيع أن أتحدث باسمي وباسم كل الأشقاء في الدول العربية، الأمر لو تحقق سوف يفتح آفاقا حقيقية وموضوعية للسلام على مستوى الإقليم بالكامل".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية مركزية في وجدان كل الناس، معقبا: "بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي وللمواطن الفلسطيني".