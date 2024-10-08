نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: النصر يتحقق بالإرادة.. والقيادة أثناء حرب أكتوبر تجاوزت عصرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفرق في الإمكانيات وقت حرب أكتوبر 73 كان كبيرا، لكن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت فى ذهن وقلب مش بس الجيش المصرى، فى كل مواطن مصرى، مضيفا: "رغم الفرق فى الإمكانيات إلا أن النصر ممكن يتحقق بالإرادة".



أضاف الرئيس السيسى خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى الميدانى فى محافظة الإسماعيلية: "بعد 51 سنة القيادة اللى كانت بتقود الدولة المصرية كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا، واستطاعت أن تتجاوز عصرها وظروفها والحالة التى كانت موجودة بها منطقتنا".