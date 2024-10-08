كامل الوزير يهنئ الشعب المصرى وأهالى سيناء على عودة قطار الفردان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، على تعاونهم ودعمهم لجهود الحكومة في دعم الصناعة وقطاع النقل.

جاء ذلك في ختام كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار الدكتور رئيس المجلس على الدعم والتعاون الدائم للصناعة المصرية، وأهنئكم وأهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكرى مرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، كما أهنئ النواب وأهالي شمال سيناء وشعب مصر بالكامل بعودة قطار التنمية إلى سيناء قطار البضائع بعد انقطاع 57 عاما، وحيث قامت هيئة السكة الحديد بتشغيل القطارات على خط الفردان بئر العبد بطول 100 كم بسيناء، يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتابع "الوزير": "لو أي واحد مكاني وعمل المشروع دا بس، أنا والشركات المصرية الوطنية فقط ولم تتدخل أى شركة أجنبية، فأنا شخصيا أقول سيبونى بس ارتاح خلصت المشروع دا كفاية عليا، لكننا نواصل جهود البناء والتنمية للنهوض ببلدنا، وبالتعاون معكم نعمل أكثر ونأتي لكم فى أكتوبر 2025 ندعوكم تركبوا معانا القطار الكهربائى السريع من السخنة إلى مطروح .. معاكم وبيكم هننجح إن شاء الله".