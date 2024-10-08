وزير خارجية المكسيك يتقدم بتعازيه إلى الحكومة المصرية وأسر الضحايا في حادث وفاة 3 مصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع خوان دي لا فوينتي وزير خارجية المكسيك، حيث تناول الاتصال حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين مصريين في المكسيك للوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة بالحادثة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية المكسيك بادر بالإعراب عن أسفه الشديد للحادث الأليم، وطلب نقل تعازيه إلى الحكومة المصرية وأسر الضحايا، مؤكداً على أن التحقيقات متواصلة وأنه سيتم موافاة الحكومة المصرية بنتائجها فور الانتهاء منها.