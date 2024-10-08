الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس وموقفنا ثابت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس ومصر تطالب بوجود دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته على هامش فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، "القضية الفلسطينية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل يعرف هذا يعترف بذلك، والأهم أن يتحول الاعتراف والمعرفة إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر، ونحن في هذه المرحلة نسعى ثلاثة أهداف لم يتغيروا منذ 7 أكتوبر الماضي هي إيقاف إطلاق النار، وعودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لأن القطاع به أكثر من 2 مليون إنسان يعانون معاناة شديدة جدا، وسقط منهم أكثر من 40 ألف ثلثيهم من النساء الأطفال، وأكثر من 100 ألف مصاب، ولابد أن نتوقف أمام هذه الأرقام لأنها ثمن كبير جدا، إلى جانب حجم الدمار للبنية الأساسية للقطاع كبير جدا".

وأردف الرئيس السيسى،"حتى ما بعد انتهاء الحرب هو خيار إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وننتهي ونقفل مرحلة من الصراع والكراهية".