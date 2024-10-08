أخبار مصرية

الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف الدولة المصرية ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، متابعا: "هو موقف عادل تجاه قضية عادلة.. القضية الفلسطينية".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني: "من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة مستقلة جانبا بجانب دولة إسرائيل.. وده باسمى وباسم كل الأشقاء فى المنطقة العربية إذا كان فيه سلام هيفتح آفاق حقيقية موضوعية للسلام والتعاون على مستوي الإقليم".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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