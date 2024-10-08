كامل الوزير: إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 شهور فقط و2458 سجلا صناعيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن استخدام سلطاته وتدخله بصفته الشخصية لتوفير قطع أراض ذات المواصفات الخاصة لبعض المستثمرين، وذلك حال عدم توافر الاشتراطات المطلوبة منهم عبر الأراضي الصناعية التى يتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية كل ثلاث شهور.

وأوضح الوزير، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الأراضي الصناعية يتم طرحها عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وهناك إقبال كبير، خاصة فى ظل التيسيرات والتسهيلات وسهولة الإجراءات، شريطة دفع 10% جدية حجز، ومن لم يحالفه الحظ يكون له الأولوية فى الطرح الجديد، وفى حال طلب أحد المستثمرين اشتراطات خاصة غير متوفرة سيتم عقد اجتماع لبحث مطالبهم الخاصة.

وتابع الوزير:" وبقرار مني شخصيا وفقا للسلطة التى منحها لى القانون، سيتم توفير أراضى لهم وذلك بقرار وقتى فقط وأتحمل مسئولية القرار شخصيا، لافتا إلى طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5500 مستثمر ، وتم إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 شهور فقط، وهذا الرقم من الممكن كان يستغرق 6 سنوات، وتم إصدار 2458 سجل صناعى خلال هذه الفترة، و 152 رخصة استثمارية لصناعات بعينها بعضها يتم استيرادها من الخارج تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها.