أخبار مصرية

الرئيس السيسي: رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر والاتجاه إلى السلام كانت رؤية شديدة العبقرية، متابعا: "شايفين التطورات دلوقتي.. وقد أيه أن الرؤية دي من أجل السلام كانت رؤية شديدة العبقرية وما تحقق وقتها يؤكد أنه كان سبق للعصر.. وتحقق لمصر السلام وبقي السلام من الوقت ده وحتى الآن خيار استراتيجي للدولة المصرية".

 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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