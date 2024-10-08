أخبار مصرية

الرئيس السيسى: القوات المسلحة نجحت نجاحا مبهرا فى حرب أكتوبر 73

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة بالذكرى 51 لنصر أكتوبر سنة 1973، قائلا: "الحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذى حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب، وهكون دايما في كلامى معاكم موضوعى وأقول الفترة دى كانت فترة صراع وكراهية شديدة فى المنطقة وكان الجيش المصري في محنة كبيرة والفرق فى الإمكانيات فرق كبير قوى لكن إرادة القتال لتحرير الأرض.

 

جاء ذلك خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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