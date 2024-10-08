اصطفاف الأسلحة والمعدات خلال إجراءات تفتيش الحرب بحضور الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - اصطفت بعض الأسلحة والمعدات بالقوات المسلحة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المردعة بالجيش الثانى الميدانى.

وجاءت بياناتها كالتالى:

ناقلة محمل عليها الصاروخ البحرى سطح - سطح وعمق سطح طراز هاربون، والصاروخ البحرى سطح - سطح طراز أوتو ماد الذي يتم إطلاقه من الفرقاطات ولنشات الصواريخ والغواصات، وتتميز هذه الصواريخ بدقة الإصابة والقدرة العالية على التدمير، وناقلة محمل عليها مركبة تحييد الألغام من طراز إس إل كيو 48، والتي تعتبر من أكثر المركبات تطورا في تحييد الألغام البحرية بجميع أنواعها وحتى أعماق 600 متر، والتوربيدات البحرية طراز مارك 46 وطراز استينج راى، ويتم إطلاقها من الوحدات السطحية والهيل المضاد للغواصات لتدمير سفن السطح والغواصات المعادية، والغاطسة الهجومية طراز دولفين، وهى من أحدث الوسائل المستخدمة لالتقاط جماعات الضفادع البشرية الهجومية.