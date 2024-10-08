وفد حماس يصل القاهرة للاجتماع مع حركة فتح برعاية مصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، للقاء وفد من حركة فتح والمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي يعقد برعاية مصرية، وترأس وفد حركة حماس الدكتور خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة وحسام بدران.

وتبحث فتح وحماس ملف المصالحة ومحاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يعقب ذلك عقد اجتماع موسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، أن الحكومة ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود شعبنا في غزة والضفة، مضيفًا أننا مصممون على إفشال مخططات الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.

وأوضح، أن الحكومة الفلسطينية واصلت توفير المصاريف التشغيلية في قطاع غزة والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع والتي تبلغ 275 مليون شيكل شهريًا أي ما يعادل 3.3 مليار شيكل سنويًا.

ونوه إلى، إننا سنعمل على تحسين نسبة المدفوع من الرواتب للموظفين رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وسنواصل خطوات تطويرية وإصلاحية لتخفيف الأعباء المالية وعجز الموازنة العامة وفق خطة مدروسة للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسيًا واقتصاديًا.