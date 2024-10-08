الرئيس السيسي: رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر والاتجاه إلى السلام كانت رؤية شديدة العبقرية، متابعا: "شايفين التطورات دلوقتي.. وقد أيه أن الرؤية دي من أجل السلام كانت رؤية شديدة العبقرية وما تحقق وقتها يؤكد أنه كان سبق للعصر.. وتحقق لمصر السلام وبقي السلام من الوقت ده وحتى الآن خيار استراتيجي للدولة المصرية".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.