وزير الصحة يشهد إطلاق الدلائل الإرشادية وأخلاقيات مهنة للتمريض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 09:37 صباحاً - تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أطلق المجلس الصحى المصرى الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الاسبق والدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، والدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ان الفريق الطبى يقوده الطبيب والتمريض ضلع من أضلاع الفريق الصحى، موضحا إنه يجب تدريب العاملين على عدم البحث على الرقم القومى الأول عند وصول مريض فى حالة حرجة الى المستشفى بل إنقاذ المريض لعبوره الى بر الامان، وأمان العاملين وتقديم الخدمة لقتديم للمريض ما هو أفضل، وساهمنا فى تدريب التمريض كل فى تخصصه، لم يكن هناك كليات تمريض من قبل وكان لدينا تمريض عمليات وتقوم بواجبها قبل إنشاء هذه الخطوط والدلائل الإرشادية تساعد فى وصول المريض لبر الأمان.