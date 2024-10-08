وزير الدولة للإنتاج الحربي: نولي اهتماما كبيرا للمساهمة في منظومة التعليم العالي بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 09:37 صباحاً - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق، لمناقشة موضوعات التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة ملفات التعاون المشترك، مضيفاً أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة و المراكز العلمية البحثية و استغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق و زيادة نسب التصنيع المحلي.

وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات و الوحدات التابعة، و متابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، و تذليل أي عقبات قد تطرأ و دفع وتيرة العمل؛ لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقاً للمقاييس العالمية.

وأكد الوزير محمد صلاح على أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتماما كبيراً؛ للمساهمة في منظومة التعليم العالي بمصر جنباً إلى جنب من تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة ، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

وثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المثمر مع الوزارة في كافة المجالات؛ للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الهدف من اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها الشركات و الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً على أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة و تحويل الأفكار و الأبحاث العلمية إلى مخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية، و دعم الاقتصاد القومي و تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة و التكنولوجيا المتقدمة و الابتكار.

وأكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ على سعي وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجية التنمية الشاملة بالدولة، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الإنتاج الحربي و قيادات التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات.