اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس الحكومة اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - جرى اتصال هاتفي اليوم ٨ أكتوبر بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، حيث تناول الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في لبنان، ويأتي الاتصال في إطار متابعة الاتصالات التي يجريها السيد وزير الخارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتي شملت وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع في لبنان، مؤكداً على ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية ستلقي بظلال وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وقد تؤدى لتداعيات بالغة الخطورة على استقرار شعوب المنطقة بأسرها.

كما شدد السيد وزير الخارجية على أهمية تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد، بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره وبدون انتقائية. وأكد على استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان في ظل ما يواجهه من ظرف دقيق، وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.