نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه بضرورة الالتزام بتوزيع مناهج الشهر لطلاب المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، بضرورة التشديد على المدارس بالألتزام بخريطة توزيع مناهج صفوف النقل على شهور الفصل الدراسي الأول من العام الدارسي الحالي 2024/2025.

واكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التزام اختبارات الشهور، بالأجزاء المقررة من المنهج فى كل شهر سواء أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر.

وفي ذات السياق، قالت مصادر داخل ديوان عام الوزارة، إن هناك لجان مراقبة داخل الادارات التعليمية لمتابعة سير عقد اختبارات الشهر ووضع درجاتها ضمن درجات أعمال السنة المقرره بالعام الدراسي الحالي 2025، وهي وضع 5 درجات على كل اختبار شهر ضمن درجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن يحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025 للمدارس؛ حيث بدأ العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الماضي، وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، مؤكدا أن الدراسة تبدأ 29 سبتمبر 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.