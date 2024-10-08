نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري.

يتضمن هذا الطرح 6575 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة جديدة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والعبور، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات، والمنيا الجديدة، وغرب قنا الجديدة، وناصر «غرب أسيوط»، ودمياط الجديدة.

تفاصيل الطرح الجديد

في تصريحاته، أكد وزير الإسكان أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى التوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة تشمل:

سكن مصر

دار مصر

جنة

إسكان متميز

وغيرها من الأنواع، بهدف تلبية احتياجات ورغبات المواطنين من جميع الشرائح.

أنواع الوحدات السكنية المتاحة

الوحدات في المدن الجديدة:

مدينة القاهرة الجديدة : 409 وحدة "جنة" (مساحات 100م² إلى 150م²) و700 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 133م²).

: 409 وحدة "جنة" (مساحات 100م² إلى 150م²) و700 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 133م²). مدينة 6 أكتوبر : 223 وحدة "جنة" (100م² إلى 150م²) و22 وحدة "دار مصر" (100م² إلى 150م²).

: 223 وحدة "جنة" (100م² إلى 150م²) و22 وحدة "دار مصر" (100م² إلى 150م²). مدينة حدائق أكتوبر : 435 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 118م²) و300 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 115م²) في أكتوبر الجديدة.

: 435 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 118م²) و300 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 115م²) في أكتوبر الجديدة. مدينة بدر : 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" (90م² للوحدة).

: 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" (90م² للوحدة). مدينة العبور : 456 وحدة (101م² إلى 111م²).

: 456 وحدة (101م² إلى 111م²). مدينة الشروق : 35 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 130م²).

: 35 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 130م²). مدينة العاشر من رمضان : 11 وحدة "دار مصر" (130م² إلى 140م²).

: 11 وحدة "دار مصر" (130م² إلى 140م²). مدينة السادات : 11 وحدة "دار مصر" (130م² إلى 150م²).

: 11 وحدة "دار مصر" (130م² إلى 150م²). مدينة المنيا الجديدة : 34 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 115م²).

: 34 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 115م²). مدينة غرب قنا : 246 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 118م²).

: 246 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 118م²). مدينة ناصر "غرب أسيوط" : 310 وحدات "سكن مصر" (106م² إلى 130م²).

: 310 وحدات "سكن مصر" (106م² إلى 130م²). مدينة دمياط الجديدة : 150 وحدة "جنة" (100م² إلى 150م²)، و160 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 130م²).

: 150 وحدة "جنة" (100م² إلى 150م²)، و160 وحدة "سكن مصر" (106م² إلى 130م²). مدينة المنصورة الجديدة : 890 وحدة "إسكان متميز" (95م² إلى 99م²).

: 890 وحدة "إسكان متميز" (95م² إلى 99م²). مدينة العلمين الجديدة: 600 وحدة "سكن مصر" (110م² إلى 133م²).

كيفية الحجز والشروط

سيتم إتاحة شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، وكراسات الشروط على موقع مسكن الخاص بالوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتبارًا من 27 أكتوبر 2024 حتى 26 ديسمبر 2024.

وسيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في وقت لاحق.