نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، حيث حذرت من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على معظم مناطق الجمهورية، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة

تشهد مصر اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

ووفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة في المناطق الشمالية ستقترب من منتصف الثلاثينات، بينما تظل درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، مثل وسط وجنوب الصعيد، مرتفعة وتصل إلى أواخر الثلاثينات.

حالة الطقس ليلًا

بالنسبة لحالة الطقس ليلًا، أشار خبراء الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون معتدلة في بداية الليل، لكنها قد تصبح مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خصوصًا على المناطق الساحلية والمناطق الشمالية.

هذه الأجواء الباردة ليلًا تمثل فرصة لالتقاط الأنفاس بعد يوم حار.

التيارات الحارة سبب الارتفاعات

أرجع خبراء الأرصاد السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة إلى تأثير تيارات هوائية حارة قادمة من الجنوب، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الارتفاع يعد طفيفًا وقد يستمر لبضعة أيام قبل أن تعود درجات الحرارة إلى مستويات أكثر اعتدالًا.

توقعات حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن تسود أجواء حارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى جنوب سيناء وشمال الصعيد.

أما في جنوب الصعيد، فالأجواء ستكون شديدة الحرارة، مما يجعل التعامل مع الطقس اليومي تحديًا بالنسبة لسكان تلك المناطق.

خلال الليل، ستصبح الأجواء معتدلة في بداية الليل، لكنها تتحول إلى مائلة للبرودة في نهايته، لا سيما في الساعات الأولى من الصباح.

هذا التحول في الطقس الليلي قد يكون ملحوظًا بشكل خاص في المناطق الساحلية وشمال البلاد.

تحذيرات من الشبورة المائية

من بين التحذيرات المهمة الصادرة عن الأرصاد اليوم هي تشكل الشبورة المائية في الصباح على بعض المناطق، خاصة الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية.

قد تكون الشبورة كثيفة في السواحل الشمالية ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة على هذه الطرق.

كما تتوقع الأرصاد نشاط رياح معتدلة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء بشكل طفيف في هذه المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إليكم بيان بأهم درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمناطق اليوم:

القاهرة: 33 درجة مئوية العظمى، 23 درجة مئوية الصغرى

33 درجة مئوية العظمى، 23 درجة مئوية الصغرى الإسكندرية: 30 درجة مئوية العظمى، 22 درجة مئوية الصغرى

30 درجة مئوية العظمى، 22 درجة مئوية الصغرى شرم الشيخ: 33 درجة مئوية العظمى، 25 درجة مئوية الصغرى

33 درجة مئوية العظمى، 25 درجة مئوية الصغرى أسوان: 38 درجة مئوية العظمى، 22 درجة مئوية الصغرى

38 درجة مئوية العظمى، 22 درجة مئوية الصغرى الغردقة: 34 درجة مئوية العظمى، 24 درجة مئوية الصغرى

34 درجة مئوية العظمى، 24 درجة مئوية الصغرى المنيا: 35 درجة مئوية العظمى، 18 درجة مئوية الصغرى

35 درجة مئوية العظمى، 18 درجة مئوية الصغرى الأقصر: 37 درجة مئوية العظمى، 22 درجة مئوية الصغرى

توقعات الأيام المقبلة

من المتوقع أن تستمر الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيستمر التأثر بالتيارات الحارة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع حلول منتصف أكتوبر.

وتشير الأرصاد إلى أن النوات الخريفية التي تبدأ عادةً في أواخر أكتوبر قد تؤثر على الطقس وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق.