البابا تواضروس يستقبل وزير الري ووزير الأوقاف لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - قداسة البابا تواضروس الثانى : استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بالحفاظ على المياه

الدكتور هانى سويلم : ضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه والإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى خلال الفترة القادمة

الدكتور أسامة الأزهري : وزارة الأوقاف تقوم بالعديد من البرامج الدعوية والتوعوية بأهمية نعمة الماء والحفاظ عليها ومستعدون لتكثيفها بالتعاون مع الكنيسة القبطية ووزارة الري

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد الأستاذ الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بالمقر البابوى بالقاهرة ، حيث تم خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق .

وأعرب قداسة البابا عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بهذا الموضوع، لافتًا إلى أن المياه أساسية للحياة .

ورحب قداسته بإقتراح يقضي بعقد لقاءات تدريبية للآباء الكهنة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والإجتماعات الكنسية .

وأشار الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم أن هذا اللقاء يأتى فى إطار إشراك كل مراكز التأثير على المواطن المصرى وعلى رأسها الكنيسة المرقسية لتوعية المواطنين خاصة مع ما تمثله الكنيسة من منبر هام للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وأخلاقى .

وأكد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم على أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد إستخدامها ، وضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه ، وهذا ما دفع الوزارة للإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى فى الأول من نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة وكبار رجال الكنيسة المرقسية و رموز الفكر والثقافة والقدوات المجتمعية لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها ، مشيرا لضرورة تثقيف السادة الآباء والكهنة وإعدادهم لتناول قضايا المياه ، مشيرا الى أنه تم مؤخرا تدريب أكثر من ٩٠٠ من السادة أئمة وزارة الأوقاف ، وترغب الوزارة فى تكرار مثل هذا النموذج الناجح بتدريب السادة الآباء والكهنة بالتعاون بين إدارات الرى والابرشيات بالمحافظات المختلفة ، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر وامداد السادة الآباء والكهنة بها لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين وتصحيح اى مغالطات قد تكون متداولة بين بعض المواطنين .

وأشار وزير الموارد المائية والرى لما تم من تنسيقات خلال الفترة الأخيرة مع الأزهر الشريف و وزارات الأوقاف والزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة ، والإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) و وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والاتفاق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه .

من جانبه .. أكد الأستاذ الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، مضيفًا أن الكنيسة المصرية لها دور كبير في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللقاءات الفكرية والثقافية، ولا بد من التوعية المستمرة من خلال الخطاب الديني الرشيد بالتعاون المشترك بين الأوقاف والكنيسة .

وأشار وزير الأوقاف إلى عمق الصداقة بين وزارة الأوقاف والكنيسة، فالجميع في ظل وطن واحد يسعون في خدمته، وأن وزارة الأوقاف تقوم بالعديد من البرامج الدعوية والتوعوية بأهمية نعمة الماء والحفاظ عليها، معربًا عن استعداده الكامل لتكثيف البرامج التوعوية لترشيد استخدام المياه بالتعاون مع الكنيسة المرقسية ووزارة الري .

كما أشار وزير الأوقاف إلى زيارته السابقة مع معالي وزير الري إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للتنسيق في ملف ترشيد استهلاك الماء ومواجهة كل صور تبديده وهدره، وأن زيارة اليوم إلى البابا تواضروس من أجل إكمال حشد جهودنا الكاملة في هذا الملف .

حضر اللقاء من الكنيسة الارذوكسية كل من الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والسيدة بربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للمشروعات والعلاقات .

ومن وزارة الموارد المائية والري كل من الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام، والمهندس/ محمد غانم مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة/ يسرا علام مستشار الوزير للإعلام والعلاقات الخارجية .

ومن وزارة الأوقاف كل من الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور عبد الرحيم عمَّار مساعد وزير الأوقاف لشئون الحوكمة.