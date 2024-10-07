نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار في متناول الإيد.. حياة كريمة توفر اللحوم والدواجن بالجيزة وسط إقبال كبير للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة توفير اللحوم والدواجن للمواطنين فى جميع المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث تهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما افتتحت "حياة كريمة" العديد من المنافذ الثابتة بالمحافظات، وأطلقت أخرى متنقلة لتجوب شوارع الأحياء والمراكز والمدن والقرى، والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة فى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية بالسيارات المتنقلة بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.

وفى محافظة الجيزة، وصلت منافذ "حياة كريمة" المتنقلة لمناطق كثيرة، أبرزها: المنيب، وأرض اللواء، والطالبية، وإمبابة، والوراق، ومدينة الجيزة، ومراكز ومدن (أوسيم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، والحوامدية، والبدرشين، والعياط، والصف، وأطفيح).

وذلك وسط إقبال كبير من الأهالي والمواطنين، وتواجد مبهر لمتطوعي حياة كريمة لمساعدة المواطنين على الشراء بكل سهولة ويسر وعدم التكدس.

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