نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ماراثون رياضي من أسوان إلى الإسكندرية بمشاركة 1500 متطوع ضمن فعاليات مبادرة "أحسن صاحب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للتوعية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع..

انطلق الماراثون الرياضي الضخم، الذي يمتد من أسوان إلى الإسكندرية، بمشاركة 1500 متطوع من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر، حيث مر بـ 21 محافظة، في إطار فعاليات مبادرة "أحسن صاحب" للتوعية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

ويهدف هذا الماراثون الرياضي إلى نشر رسالة التوعية بأهمية أن يكون كل فرد "أحسن صاحب" للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشجيع التفاعل الإيجابي والاندماج المجتمعي.

وتندرج هذه الفعالية ضمن حملة "أحسن صاحب" الأوسع نطاقًا، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة مصر ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقليل العزلة الاجتماعية التي قد يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، فضلا عن تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال جهود 10،000 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر ووزارة الشباب والرياضة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الماراثون وحملة "أحسن صاحب" بشكل كبير في تغيير المفاهيم المجتمعية السائدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة التضامن والاندماج، كما سيساهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتسامحًا.

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