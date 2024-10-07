كامل الوزير: قطار التنمية في سيناء يجذب الاستثمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن انطلاق قطار التنمية في سيناء يجذب المستثمرين في سيناء بشكل كبير لتكون بيئة للعمل والتنمية، قائلًا: «نقدر نقول للمصريين الموجودين في الوادي والدلتا أهلا بيكم في سيناء».

وأكد «الوزير»، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن كل وسائل المواصلات إلى سيناء متوفرة بشكل كبير ومميز، من خلال 6 أنفاق أسفل قناة السويس والتي أقامتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما كان مخططا له منذ 2014، تم تشييد الأنفاق والطرق وتطوير سيناء بشكل كبير.

التنمية في سيناء

وأوضح أنه تم تشييد كل مظاهر التنمية في سيناء من مستشفيات وطرق ومدارس وجامعات وزراعة، مشددًا على أن هذه المظاهر اختتمت بأهم وسيلة لربط كافة القطاعات ببعضها البعض وهو قطار التنمية.

واختتم «سيناء أرض بكر ومحتاجة مجهود كل مصري وبها كل الخيرات والإمكانيات.. مبروك لأهالي شمال سيناء ولكل المصريين على دخول قطار التنمية إلى سيناء».