نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح "الأوقاف" في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم يُبهر المشاركين والمحكمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المتسابق محمد عبد الكريم كامل عطية مرشح وزارة الأوقاف المصرية في مسابقة ماليزيا لتلاوة وحفظ القرآن الكريم في الدورة الرابعة والستين لعام 1446هـ، 2024م، والتي تعقد في مدينة كوالالمبور خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2024م.

وخلال مشاركته في حفل افتتاح المسابقة أبهر مرشح الأوقاف المصرية المشاركين والمحكمين في المسابقة، ونشرت دائرة التنمية الإسلامية الماليزية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "القاري محمد عبد الكريم كامل عطية مشارك ( OKU vision )، ممثلًا مصر في حفل التلاوة الدولي (64) وحفظ القرآن لعام 2024م.

استمع إلى تلاوة مذهلة على مسرح التلاوة العالمية وتحفيظ القرآن 2024 دون استخدام برايل القرآن، مع قلة النظر يَثبت أن الروح والتفاني في عيش كلمات الله سبحانه وتعالى ليس له حدود، إلهامٌ حقيقيٌّ لنا جميعًا!".