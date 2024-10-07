نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عام كامل على حرب الإبادة الجماعية فى فلسطين.. اتحاد الصحفيين العرب يطالب بمحاكمة الاحتلال الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإجرامي من قبل العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة العربية الذي راح ضحيته آلاف من الشهداء والمصابين وكذلك عدد كبير من الزملاء الصحفيين حيث يستهدف الاحتلال الصهيوني الزملاء الصحفيين والإعلاميين بشكل ممنهج ومتعمد دون حساب حتي الآن.

وطالب اتحاد الصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم بإدانة هذا العدوان الوحشي الذي لم يسبق له مثيل ويهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة التحرك العاجل لمحاسبة المجرمين على جرائمهم فى حق الصحفيين والإعلاميين.

كما دعا الاتحاد إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعمل على حماية الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين من هذا العدوان المستمر الذي يتعرض له يوميا من هذه العصابات الصهيونية.