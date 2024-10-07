نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر المركزي ووحدة طب الأسرة بالبشاير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قسم الطوارئ الجديد بمستشفي ٦ اكتوبر المركزي وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لافتًا إلى أهمية قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة خاصة مصابي الحوادث والحالات الحرجة استكمالًا لدور المستشفى الهام.

كما افتتح محافظ الجيزة وحدة طب الاسرة بالبشاير بمدينة ٦ اكتوبر والمجهزة علي أعلي مستوي لتضاف إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمواطني المدينة.

وأوضح محافظ الجيزة علي تقديمه كافه سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين خدمات الرعاية الطبية للمواطنين مؤكدًا علي تنظيم العديد من القوافل العلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة للمناطق النائية لإتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية أن قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ اكتوبر المركزي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ يساعدهم فريق من التمريض مُدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية وغيرها من التدخلات الطبية.

حضر الافتتاح محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية ٦ اكتوبر ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتورة امل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.

IMG-20241007-WA0012

IMG-20241007-WA0014

IMG-20241007-WA0011

IMG-20241007-WA0013

IMG-20241007-WA0008

IMG-20241007-WA0010

IMG-20241007-WA0006

IMG-20241007-WA0009

IMG-20241007-WA0005

IMG-20241007-WA0007

IMG-20241007-WA0002

IMG-20241007-WA0004

IMG-20241007-WA0001

IMG-20241007-WA0003