نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: تشغيل خط الفردان بئر العبد مجانا طوال شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تشغيل القطارات على خط "الفردان - بئر العبد" مجانًا طوال شهر أكتوبر، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر.

شهد الوزير مرور القطار التجريبي من محطة القنطرة شرق على خط "الفردان - بئر العبد"، والذي يبلغ طوله 100 كيلومتر. وقد تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الخط خلال الفترة الماضية، حيث تضمنت المرحلة الأولى تأهيل المسافة من محطة الفردان إلى بالوظة، بمسافة 60 كيلومترًا. شملت الأعمال وضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة التي كانت قد تعرضت للسرقة خلال فترة عدم الاستقرار الأمني.

يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتطوير وإنشاء خط "الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا"، الذي يمتد بطول إجمالي يصل إلى نحو 500 كيلومتر.