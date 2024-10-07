نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يجري جولة تفقدية لمدارس إدارة عين شمس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، لمتابعة انتظام سير العام الدراسى وانضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف زيارته بمدرسة "الناصر صلاح الدين الابتدائية" التابعة لإدارة عين شمس التعليمية" والتى يبلاغ عدد طلابها (١٣٤٧) طالب وطالبة.

كما شملت جولة الوزير مدارس "الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية" والتى تضم عدد (١٥٠٨) طالب وطالبة، ومدرسة "أمير الشعراء الابتدائية" والتى تضم عدد (١١٣٢) طالب وطالبة، ومدرسة "حلمية الزيتون الإعدادية بنين" والتى تضم عدد (٥٨٥) طالب.

وقد حرص الوزير خلال زيارته لهذه المدارس على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسى، والتحقق من نسبة كثافة الفصول، وسد العجز فى المعلمين.

وخلال تفقد الوزير فصول المدارس الابتدائية حرص على متابعة مستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة، ووجه بعمل خطة وبرامج للطلاب ضعاف القراءة، مؤكدًا أنه سيواصل المرور مرة أخرى على هذه المدارس لمتابعة ما تم تنفيذه لتقييم الطلاب.

وأكد الوزير خلال جولته بالمدارس على مسئولية المعلمين فى متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، موجهًا بتكثيف زيارات فرق المتابعة بشكل دورى على المدارس لمتابعة تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات على صفوف النقل.

كما شدد وزير التربية والتعليم على مديري المدارس التي قام بزيارتها بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تحقيقًا للانضباط داخل المدارس، واستخدام آليات لتحفيز الطلاب.

كما استعرض الوزير خلال جولته التفقدية مدى تنفيذ مجموعات التقوية والدعم التعليمي داخل المدارس، موجهًا بتفعيلها لتحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.





وأشاد الوزير، خلال الجولة، بنسب حضور الطلاب بالفصول، وانتظام سير العملية التعليمية، موجها باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام فى الحضور إلى المدرسة.

وقد رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.