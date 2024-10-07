نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يشهد عبور قطار سيناء محطة القنطرة شرق (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم عبور القطار التجريبي للسكة الحديد من محطة القنطرة شرق على خط "الفردان - بئر العبد".

يبلغ طول خط السكة الحديد "الفردان - بئر العبد" 100 كيلومتر، وتم مؤخرًا تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير هذا الخط.

المرحلة الأولى من الخط تمتد من محطة الفردان إلى بالوظة بطول 60 كيلومترًا، وشهدت هذه المسافة عملية تأهيل شاملة تضمنت تركيب قطاع تزليط جديد وإعادة وضع السكة التي تعرضت للسرقة خلال فترة الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق على طول الخط.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تطوير وإعادة تأهيل خط "الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا" بطول إجمالي يصل إلى 500 كيلومتر.