نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرقها وتطهيرها.. قرارات عاجلة من النائب العام بشأن ضبط 4 أفدنة مزروعة بـ البانجو في الواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، اليوم الإثنين، قرارات حاسمة بشأن واقعة ضبط 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في زراعة نبات البانجو المخدر والاتجار فيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات وتأمين المجتمع من مخاطرها.

تفاصيل الواقعة

تلقت النيابة العامة إخطارًا بشأن ضبط 4 أفدنة مزروعة بنبات القنب (البانجو المخدر) في منطقة الواحات البحرية، وقد تمكنت القوات المعنية من ضبط 5 متهمين يُعتقد أنهم كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يمتهن زراعة المخدرات.

وأثناء عملية الضبط، تم العثور بحوزتهم على سلاحين ناريين وذخائر، بالإضافة إلى مركبتيْن تم استخدامهما في نقل وترويج المواد المخدرة.

الإجراءات المتخذة

بعد تلقي البلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الأرض المزروعة.

وكلفت النيابة خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من المزروعات لفحصها، كما أمرت بحرث الأرض وحرق ما بها من نباتات.

كذلك، تم تكليف الإدارة الزراعية بتطهير الموقع من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها.

فحص الأسلحة والذخائر

تمت إحالة السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها وتحديد مدى قانونيتها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تأكيد النيابة العامة على عدم التسامح مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع.

الاستجواب والاحتجاز

استجوبت النيابة العامة المتهمين الذين تم القبض عليهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام، فيما تواصل التحقيقات لتحديد مزيد من التفاصيل حول نشاطهم الإجرامي وأي شركاء محتملين آخرين.