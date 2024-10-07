القاهرة الإخبارية: سقوط صاروخين واعتراض 5 في الجليل الغربي بعد إطلاقها من جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بسقوط صاروخين واعتراض 5 في الجليل الغربي، بعد إطلاقها من جنوب لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.