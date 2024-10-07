وزارة النقل: انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظي شمال سيناء و الإسماعيلية والقيادات التنفيذبة والشعبية ومشايخ القبائل يستقلون قطار التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد في سيناء والأهالي وطلبة المدارس يستقبلون القطار بالأعلام وهتافات تحيا مصر ويحيا السيسي

الوزير :

1. الخط هو هدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي سيناء الحبيبة

2. الخط يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء وسيتم تقديم مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة للركاب

أهالي سيناء: اليوم يوما تاريخيا يدعونا للفخر و نقدم الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة وتخدم المواطنين

في مفاجأة سارة لأهالي سيناء الحبيبة وتزامنا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى ال 51 لانتصار أكتوبر المجيد وفي اطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات بالحكومة المصرية

شارك الفريق مهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهالي سيناء الحبيبة الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم ، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء

حيث استقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء الدكتور /خالد مجاور، محافظ شمال سيناء و اللواء/ أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذبة والشعبية ومشايخ القبائل قطار التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد مرورا بمحطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونـجيلة حيث تفقد الوزير تلك المحطات والتقى الوزير بأهالي وطلبة المدارس بسيناء الحبيبة والذين استقبلوا القطار في كافة المحطات بالإعلام وهتافات تحيا مصرو يحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لأهالي سيناء تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا على ان انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية فخامة الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة

وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس بتحقيق كافة مطالب

أهالي سيناء وتنفيذ،كافة المشروعات التي تخدم المواطن بها لافتا الى أن إعادة تشغيل هذا الخط يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء خاصة وأن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة مؤكدين ان اليوم يوما تاريخيا لأهالي سيناء وأن ما يتحقق على ارض الواقع من إنجازات يدعو للفخر وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء التي تتحقق على ارض الواقع في ارض الفيروز

كما شهد الوزير عبور احد قطارات البضائع عبر الخط باتجاه ميناء شرق بورسعيد وذلك في اطار منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى كافة أنحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية وحيث سبق وتم عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلومتر 8 (محطة لتبادل البضائع )

وفي تصريحات صحفية على هامش انطلاق قطار التنمية قال الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في لقائه بوسائل الاعلام بمحطة بئر العبد ان هذا اليوم يوم هام جدا لاهالي سيناء الحبيبة والشعب المصري العظيم حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى ال 51 لانتصار اكتوبر المجيد مشيرا الى ان تشغيل هذا الخط سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء و انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى وكذلك دعم حركةج السياحةججج داخل المدن السياحية بشمال سيناء

هذا وقد تقرر بدءا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر ان يكون تشغيل القطارات مجانا للركاب

هدية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية