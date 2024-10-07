ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة ملك أحد المواطنين في النزهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 11:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



- ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " التسلق" ، وأقر بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المُصطنع".

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبحوزتهما (3 قطع أسلحة بيضاء "تم ضبطهم") تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهما، وإعترفا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.