ضبط سائق إحدى شركات النقل الذكي تحرش بفتاة أجنبية لفظيا في المعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 11:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سيــدة ونجلتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة القسم) ، بتضرر المُبلغة من قيام (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى") بالتحرش لفظياً بنجلتها ومضايقتها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبحوزته السيارة المُشار إليهــا ، وبمواجهتـــه أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.