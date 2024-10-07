الزراعة: تحتفل بتخريج 14 مبعوثا من 11 دولة افريقية في البرنامج التدريبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بتسليم شهادات التخرج ل 14 مبعوثا من

ونقل "الصياد" تحيات وزير الزراعة الى المشاركين في البرنامج التدريبي واشار أن ذلك يأتي في إطار تفعيل التعاون بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة

وأضاف ان الدول المشاركة في البرنامج هي أفريقيا الوسطي – تنزانيا – توجو – غينيا بيساو – كينيا – ملاوي – موزمبيق – الجابون – الصومال – الكونغو برازافيل – النيجر)، كما اكد على اهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية حيث تتمتع دول القارة بثروات طبيعية هائلة كفيلة بتحقيق الامن الغذائي لدول القارة اذا ما تم استغلالها بالشكل المناسب ،

وقدم الشكر الى المركز الدولي المصري والعاملين به على ما يقدموه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية،

ومن ناحيته قال د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ان انعقاد هذه البرامج بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ياتي في اطار استراتيجية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية التي اعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكليفات الصادرة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تحقيق ألأمن الغذائي لدول القارة الأفريقية،

كما أشار إلى ان المركز المصري يبذل كل الجهد لتفعيل مبادرات التعاون مع دول القارة الافريقية خاصة التدريبية منها والذي ياتي في اطار دور المركز الرئيسي في نشر الوعي الزراعي بدول قارة أفريقيا..

وأضاف ان الشق النظري للبرنامج التدريبي تضمن موضوعات تخص الانذار المبكر ودوره في التكيف مع تغير المناخ وتطبيقات البيانات الزراعية المناخية والارصاد الجوية الزراعية وكذلك سيناريوهات تغير المناخ والنظام الزراعي حد الجديد فضلاً عن تقنيات الزراعة بدون تربة والزراعة الذكية والامراض النباتية والحشرية في ظل الظروف المناخية، وكذا تأثير تغير المناخ علي قطاع الانتاج الحيواني وعلي الموارد المائية،

وأشار ان الشق العملي تضمن زيارات ميدانية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي (محطات الارصاد الجوية – زراعة الاسطح – تدوير المخلفات العضوية ) ومحطة بحوث سخا لمشاهدة المحاصيل الحقلية وتكيف المناخ وزيارات لمزارع الرمان و البرتقال وحديقة أنطونيادس لمشاهدة نباتات الزينة .

وايضا زيارة لمراقبة البستان(زراعات محمية – صوب خيار وفلفل– مصنع مخصبات تربة ) ومزرعة (للإنتاج الحيواني بمشروع شباب الخريجين بالنوبارية)،

ومن جانبها اشارت السيدة علياء ابو النجا وزير مفوض بالوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بان هذه البرامج تاتي في اطار حرص وزارة الخارجية على مساعدة الدول الافريقية في النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائي لشعوبها،

والجدير بالذكر ان البرنامج التدريبي تضمن ايضا تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

حضر الاحتفال ومراسم تسليم الشهادات المهندسة سهير الحفني. مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة

وبعض ممثلي سفارات الدول الافريقية المشاركة في البرنامج