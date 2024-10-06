نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم الذي تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم وأعاد للعسكرية المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءه لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة.