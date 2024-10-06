اللواء محي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر يروي ذكريات الحرب

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أحمد جودة - القاهرة - بعيون لامعة وصوت هادئ، استعاد اللواء محي نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال، ذكرياته عن بطولاته وزملائه خلال حرب أكتوبر التي كانت سببًا رئيسيًا في تحقيق النصر ويقول اللواء نوح: "كنت طالبًا في السنة الأولى بكلية الطب، لكن حبي للرياضة، خاصة الملاكمة، كان الدافع للالتحاق بالكلية الحربية."

بدأت مسيرته العسكرية في اليمن، حيث حصل على فرقة المظلات رغم التضاريس الصعبة هناك ونفذ العديد من العمليات الناجحة التي رفعت من معنويات القوات المصرية وفي حرب 1967، كلفته القيادة بتأمين عودة الضباط والجنود بعد النكسة، وأدى المهمة بنجاح باهر.

بعد عودته إلى القاهرة، طُلب منه المساعدة في تأسيس وحدة خاصة تحت قيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي، والتي أصبحت تعرف لاحقًا بالمجموعة 39 قتال وتميزت المجموعة بتنفيذ 92 عملية ناجحة، كبدت العدو خسائر فادحة.

ومن أبرز عملياته، تدمير مطار حربي في سيناء كانت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، على وشك افتتاحه. يقول اللواء نوح: "تسللنا إلى عمق العدو وقصفنا المطار بالصواريخ والقذائف المحمولة، مما أدى إلى إلغاء زيارة جولدا مائير."

رغم إصاباته المتكررة خلال العمليات القتالية، أصر اللواء نوح على العودة إلى الجبهة بعد كل إصابة وزاره الرئيس جمال عبد الناصر في المستشفى بعد إحدى العمليات، وطلب منه العودة للجبهة فورًا بعد شفائه وبالفعل، واصل نوح القتال إلى جانب مجموعته حتى نهاية الحرب.

كرم الرئيس أنور السادات اللواء نوح وأشاد ببطولاته، واصفًا إياه بأنه "مقاتل شرس" وظل اللواء نوح رمزًا للتفاني والشجاعة في تاريخ القوات المسلحة المصرية، حيث ساهم بشكل مباشر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد.