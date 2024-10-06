"أطباء القاهرة" تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت نقابة أطباء القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري بالذكرى الـ51 لإنتصارات أكتوبر 1973 التي جسَّدت أعظم معاني التضحية والصمود، وأعلت رايات العزة والكرامة الوطنية.

وبهذة المناسبة تقدم مجلس نقابة أطباء القاهرة بخالص التقدير والعرفان لأبطال مصر وشهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لرفعة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، أننا نحتفل بذكرى إنتصارات أكتوبر هذا العام، في أجواء استثنائية، تهدد استقرار المنطقة بأكملها، بفعل المحتل الغاشم الذى لا يزال يرتكب أبشع جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأضافت نقيب أطباء القاهرة أن هذا النصر التاريخي على العدو المحتل، سُطِّر بدماء الشهداء الأبرار، وبإرادة القوات المسلحة الباسلة التى ساندها وأيدها شعب مصرى عظيم.

وقال الدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة أطباء القاهرة أن قواتنا المسلحة في هذا اليوم المجيد برهنت على أن مصر قادرة على ردع المعتدين واستعادة حقوقها، وتحطيم أوهام وأساطير العدو، لافتا إلى أن أطباء مصر وأبنائها، جنودا لا يدخرون جهدا ولا سعيا لتحقيق رفعة هذا الوطن العظيم.