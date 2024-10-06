تهنئة انتصار السيسي بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

كلمات الفخر والاعتزاز

عبرت السيدة انتصار السيسي عبر تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فخرها واعتزازها بأبطال القوات المسلحة، قائلة: "في الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة".

إنجاز خالد

وأضافت: "نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائمًا سندًا لجيشه".

تواصل الاحتفالات

تشهد البلاد احتفالات متعددة بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، حيث تمت إقامة فعاليات تشمل وضع أكاليل من الزهور على قبري الزعيمين أنور السادات وجمال عبدالناصر، بالإضافة إلى تكريم العديد من الرموز والشخصيات التي ساهمت في تحقيق هذا النصر التاريخي.

تجسد هذه الكلمات تقديرًا عميقًا لجهود القوات المسلحة المصرية، وتؤكد على الوحدة الوطنية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الشعب المصري.