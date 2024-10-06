نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي في الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر: تأكيد على شموخ مصر وعزتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر، عن فخره واعتزازه بهذا الحدث التاريخي، مشددًا على أهميته كعلامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر.

وأكد الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "نصر أكتوبر المجيد سيبقى رمزًا لشموخ مصر وعزتها".

أهمية نصر أكتوبر

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "في مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال القوات المسلحة المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة".

وأكد على أن الانتصار الذي تحقق كان نتيجة لتلاحم الشعب المصري مع جيشه، حيث ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتضحية.

كما أكد الرئيس السيسي أن هذا التلاحم بين الشعب والجيش هو "الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها".

تهنئة للشعب المصري

وفي ختام تصريحه، دعا الرئيس السيسي قائلًا: "حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير".

بهذه المناسبة، تتجدد مشاعر الفخر والانتماء لدى المصريين، حيث يستذكر الجميع التضحيات التي قدمها الأبطال في سبيل استعادة الأراضي المصرية والدفاع عن الوطن.